В "Вашингтоне" оценили влияние на команду погони Овечкина за рекордом Гретцки

Скаут "Вашингтон Кэпиталз" Мартин Пуло заявил, что российский нападающий и капитан команды Александр Овечкин очень хочет побить "вечный" снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), а также раскрыл, как эта погоня влияет на команду.