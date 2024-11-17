В "Вашингтоне" оценили влияние на команду погони Овечкина за рекордом Гретцки

Скаут "Вашингтон Кэпиталз" Мартин Пуло заявил, что российский нападающий и капитан команды Александр Овечкин очень хочет побить "вечный" снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), а также раскрыл, как эта погоня влияет на команду.
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