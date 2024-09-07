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Первые три "девчонки" из ВСУ, казнившие русских, пойманы на Курщине: Слёзы, истерика, хамство на мове - Снимали контент для взрослых

Первые три "девчонки" из ВСУ, казнившие русских, пойманы на Курщине: Слёзы, истерика, хамство на мове - Снимали контент для взрослых

Коллаж Царьграда159,3K прочтений Вчера С начала вторжения ВСУ в Курскую область наши бойцы поймали первых трёх "девчонок", казнивших русских солдат.

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