Напичканная нитратами капуста обнаружена в Орловском округе

В Орловском округе обнаружена опасная капуста. В ней превышено содержание нитратов. В августе специалисты Россельхознадзора по Орловской и Курской областям обследовали земельные участки сельхозназначения на предмет безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами.