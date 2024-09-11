Напичканная нитратами капуста обнаружена в Орловском округе

В Орловском округе обнаружена опасная капуста. В ней превышено содержание нитратов. В августе специалисты Россельхознадзора по Орловской и Курской областям обследовали земельные участки сельхозназначения на предмет безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами.
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