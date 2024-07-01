Собянин рассказал о развитии Троицкого и Новомосковского районов Москвы

Власти Москвы продолжают активно развивать Троицкий и Новомосковский административные округа. За последние годы здесь уже построено 197 социальных объектов, в том числе образовательные учреждения, медицинские учреждения, спортивные комплексы и другие важные инфраструктурные проекты.