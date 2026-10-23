The United States’ National Aeronautics and Space Administration (NASA) has developed a revolutionary new battery that could power the country’s return to the moon while potentially also revolutionizing the way that we power electric vehicles here on Earth.
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