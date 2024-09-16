«Любой, кто нападёт, не спасётся»: Нетаньяху прокомментировал ракетный удар хуситов по Израилю Израильтяне ведут борьбу одновременно на нескольких фронтах.
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«Любой, кто нападёт, не спасётся»: Нетаньяху прокомментировал ракетный удар хуситов по Израилю Израильтяне ведут борьбу одновременно на нескольких фронтах.
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