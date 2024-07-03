Вельск деревянный. Очарование тихого города

Верск – уютный город на юге Архангельской области. В Верске очень удобно остановиться и переночевать по пути из Москвы в Архангельск, но для посещения города и его окрестностей лучше задержаться подольше.
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