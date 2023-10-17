Израиль попросил у США денег на войну

Израиль запросил у США финансовую помощь в размере 10 миллиардов долларов Израильское правительство запросило у США чрезвычайную финансовую помощь в размере 10 миллиардов долларов, сообщает The New York Times.
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