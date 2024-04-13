Россия, ядерное оружие и Хиросима: "Позорное" выступление Кисиды публично пристыдили русские

Заместитель постпреда России при ООН ответил японскому премьер-министру, который, выступая в США наконец вспомнил о трагедии в Хиросиме, но адресовал свои слова России, которая якобы запугивает весь мир ядерным вооружением.
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