Экс-офицер США Беннетт: Байден и Блинкен в ужасе от ядерной доктрины России

Обновленные рекомендации по ядерной доктрине России вызывают серьезные опасения у ведущих американских политиков, включая госсекретаря Энтони Блинкена, главу Пентагона Ллойда Остина и президента Джо Байдена, считает бывший офицер США Скотт Беннетт.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии