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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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1.11 – самый низкий коэффициент на чемпионство «Баварии» за 10 лет

Букмекеры не сомневаются в очередном чемпионстве «Баварии». На золото мюнхенцев в сезоне-2026/27 дают 1.

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