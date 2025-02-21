Замминистра обороны РФ генерал армии Виктор Горемыкин вручил награды участникам СВО в Ульяновской области

Генерал армии Виктор Горемыкин передал военнослужащим поздравления от имени Министра обороны Российской Федерации Андрея Белоусова и поблагодарил за мужество, смелость, отвагу, верность воинскому долгу, присяге и верность России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии