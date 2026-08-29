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Аленичев о Батракове в «Галатасарае»: «Алексей созрел для переезда в Европу. Самое главное – чтобы он выиграл конкуренцию и сверкал так же, как в «Локомотиве»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Дмитрий Аленичев высказался о перспективах Алексея Батракова в «Галатасарае».

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