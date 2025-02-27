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В БРИКС поставили расширение на паузу

В БРИКС поставили расширение на паузу

В повестке бразильского председательства в БРИКС нет вопроса о расширении объединения. Как напомнили в Министерстве иностранных дел Бразилии, расширение было в последние два председательства — ЮАР и России, за время российского председательства 12 государств были приглашены присоединиться к БРИКС в качестве стран-партнеров.

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