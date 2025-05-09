ВСУ переправились через Днепр. «Воспользовались перемирием». Работают артиллерия и дроны

ВСУ воспользовались перемирием и переправились на левый берег Днепра. В условиях объявленного Кремлем перемирия, предшествующего параду в Москве, украинские вооруженные силы (ВСУ) активизировались на фронте, пытаясь захватить новые позиции.
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