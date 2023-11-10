Сальдо поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником

Глава Херсонской области пожелал правоохранителям здоровья, успехов в службе, энергии и стойкости.Владимир Сальдо в личном телеграм-канале опубликовал поздравление сотрудникам Министерства внутренних дел с их профессиональным праздником.
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