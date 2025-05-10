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Действительно ли есть «проклятые дни», и почему священники не венчают в определённые даты

Действительно ли есть «проклятые дни», и почему священники не венчают в определённые даты

Действительно ли есть «проклятые дни», и почему священники не венчают в определённые даты Алёна ЮрьеваМногие пары, готовясь к венчанию, сталкиваются с понятием так называемых «проклятых дней» — дат, которые в народе считаются опасными или неблагоприятными для вступления в брак.

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