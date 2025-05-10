Действительно ли есть «проклятые дни», и почему священники не венчают в определённые даты Алёна ЮрьеваМногие пары, готовясь к венчанию, сталкиваются с понятием так называемых «проклятых дней» — дат, которые в народе считаются опасными или неблагоприятными для вступления в брак.