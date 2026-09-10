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Какие пенсии повысят в 2027 году: полный график индексации и что изменится для пенсионеров

Какие пенсии повысят в 2027 году: полный график индексации и что изменится для пенсионеров

Какие пенсии повысят в 2027 году: полный график индексации и что изменится для пенсионеров Елена ГалицкаяРоссийских пенсионеров в 2027 году ожидает очередной этап повышения выплат.

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