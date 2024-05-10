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Калужские новости

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В калужском райцентре заметили волка

В калужском райцентре заметили волка

В Малоярославце заметили волка, рыскающего на улице вместе с бродячими собаками. Видео в группу «Типичный Малоярославец» выложил местный жительВ Малоярославце заметили волка, рыскающего на улице вместе с бродячими собаками.

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