❗️⚡️Европа готовится к региональной эскалации: Вчера вечером Макрон выступил с экстренным обращением к Франции, в котором заявил, что Россия «стала угрозой для Франции и Европы».
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❗️⚡️Европа готовится к региональной эскалации: Вчера вечером Макрон выступил с экстренным обращением к Франции, в котором заявил, что Россия «стала угрозой для Франции и Европы».