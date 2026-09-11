Губернатор Федорищев сообщил о пострадавшем в Самарской области

В результате атаки ВСУ в Самарской области пострадал один человек, которого госпитализировали. Губернатор Вячеслав Федорищев сообщил, что оперативные службы работают на месте.
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