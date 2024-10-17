Новый гиперкар Ferrari F80 продолжит дело LaFerrari[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Сегодня компания Ferrari представила новый флагманский гиперкар, который стал прямым наследником модели LaFerrari, выпускавшейся в 2013—2018 годах.
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