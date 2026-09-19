Космический глазомер: как точно измерить дистанцию между квазарами

Астрофизики из Альбертского университета под руководством доктора Хуанцин Чэнь предложили изящное решение давней проблемы «космической близорукости», научившись точно вычислять расстояние между близкими парами квазаров вдоль луча зрения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Япония отправляет...
- Почему пришельцы ...
- РИ Где прячутся иноп...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым