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Космический глазомер: как точно измерить дистанцию между квазарами

Космический глазомер: как точно измерить дистанцию между квазарами

Астрофизики из Альбертского университета под руководством доктора Хуанцин Чэнь предложили изящное решение давней проблемы «космической близорукости», научившись точно вычислять расстояние между близкими парами квазаров вдоль луча зрения.

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