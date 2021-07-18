Что бы произошло, если бы Луна находилась вдвое ближе к Земле, чем сейчас

Тема Луны неоднократно обыгрывалась писателями-фантастами или в фильмах подобного жанра. Не обошли ее своим вниманием и ученые, подробно рассмотрев разные варианты, например, что было бы, если бы Луна была вдвое ближе к Земле, чем это есть сейчас.