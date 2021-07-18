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Что бы произошло, если бы Луна находилась вдвое ближе к Земле, чем сейчас

Что бы произошло, если бы Луна находилась вдвое ближе к Земле, чем сейчас

Тема Луны неоднократно обыгрывалась писателями-фантастами или в фильмах подобного жанра. Не обошли ее своим вниманием и ученые, подробно рассмотрев разные варианты, например, что было бы, если бы Луна была вдвое ближе к Земле, чем это есть сейчас.

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