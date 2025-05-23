В Госдуме назвали ошибкой планы Британии сковать флот России в Черном море

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости. Планы Великобритании сковать российский флот в Черном море являются стратегической ошибкой, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.
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