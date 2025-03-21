В Петербурге задержали хозяина, жестоко обходившегося с собакой

В Петербурге хозяин жестоко обращался с животным после утренней прогулки. Об этом сообщает 78.ru. Об инциденте стало известно после того, как в домовом чате появилось видео с камер видеонаблюдения в подъезде многоэтажки на улице Бабушкиной.
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