ДТП в Кировской области закончилось смертью двух человек

Водитель не справился с управлением 18 августа на 57-м километре автотрассы «Кола» водитель автомобиля «Рено Дастер» не справился с управлением и наехал на силовое ограждение так, что автомобиль перевернулся.
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