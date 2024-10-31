В США предрекли сокращение помощи Украине при любом президенте

США вне зависимости от того, кто станет президентом, сократят оказание Украине военной помощи. Такое развитие событий в ходе выступления на семинаре в Центре имени Вудро Вильсона (признан в России нежелательной организацией) предрек бывший глава ЦРУ и экс-министр обороны США Роберт Гейтс, передает ТАСС.
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