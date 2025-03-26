Россиянам объяснили, когда бензиновые двигатели выгоднее дизельных

Эксперт по управлению автопарком Комаров: бензиновые двигатели выгодны в холод Покупка автомобиля с бензиновым двигателем станет более выгодным решением для россиян в условиях холодного климата и с целью коротких городских поездок, заявил news создатель и руководитель проекта ID20 — программы управления автопарком Михаил Комаров.