Насчет банка: дать согласие на обработку своих данных можно будет через «Госуслуги»

Россиянам облегчат переход между банками, страховыми и операторами связи. Граждане смогут передать свои персональные данные и накопленные о них коммерческие сведения из одной организации в другую через «Госуслуги», заявил «Известиям» директор департамента развития технологий цифровой идентификации Минцифры Дмитрий Дубынин.
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