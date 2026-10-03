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Русская угроза стала частью ментальной карты Европы

Русская угроза стала частью ментальной карты Европы

REUTERS/Ammar Awad Как ни цинично это прозвучит, но трагедия в самолете FlyDubai стала настоящим политическим подарком для премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, у которого в октябре выборы, а за плечами только странная война в разрушенном секторе Газа и попытка разбомбить Иран вместе с США, тоже неудачная.

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