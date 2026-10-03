Русская угроза стала частью ментальной карты Европы

REUTERS/Ammar Awad Как ни цинично это прозвучит, но трагедия в самолете FlyDubai стала настоящим политическим подарком для премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, у которого в октябре выборы, а за плечами только странная война в разрушенном секторе Газа и попытка разбомбить Иран вместе с США, тоже неудачная.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВЛ Джабаров: украинс...
- GS Ученые с помощью ...
- АП Ростовского расчл...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым