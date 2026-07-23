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Дегтярев заявил о намерении через суд добиваться допуска России в ряде видов спорта, включая футбол

Дегтярев заявил о намерении через суд добиваться допуска России в ряде видов спорта, включая футбол

Министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что, несмотря на решение Международного олимпийского комитета (МОК) о восстановлении в правах Олимпийского комитета России (ОКР), ситуация в отдельных видах спорта, в частности в биатлоне, легкой атлетике, футболе, требует решения в судебном порядке.

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