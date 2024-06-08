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Томпсон, которого обвиняли в попытке убийства девушки, набросился на мать подруги – она застала его с 5 проститутками. На игрока «Оренбурга» заявили в полицию

Зимой 19-летний вингер «Коло-Коло» перешел в «Оренбург» на правах аренды с опцией выкупа. В Чили Томпсону предъявлены обвинения в попытке убийства бывшей девушки, заявившей, что футболист избил ее и пытался задушить ее в ходе ссоры, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

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