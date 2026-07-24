БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Сводки СВО, 24 июля, главное: Получив 10 ФАБов, Херсон ждет русский десант

Сводки СВО, 24 июля, главное: Получив 10 ФАБов, Херсон ждет русский десант

1611-й день спецоперации. Драпатый назвал жителей России «нацией, не имеющей права на существование» — даже немцы в шоке от назначения этого дурака главкомом Радомир Маркуш Фото: Алексей Коновалов/ТАСС Армия России наступает по всем фронтам.

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Комментарии
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Sam Swerdlow
Игорь Стрелков освободил Славянск город ДНР, но тогда Россия ему не помогла, а теперь что, тогда надо было.
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1 м.
Юрий Золотарев
На ПРОСРАТОГО (Драпатого), наверное, не жалко персонального ФАБа??
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1 м.
Владимир Тамбасов
Этот вопрос надо задать путину и генералу &quot;армагеддон&quot;!
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1 м.