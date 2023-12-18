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Экс-игрок Аршавин: нельзя сказать, что у "Спартака" полный провал

Экс-игрок Аршавин: нельзя сказать, что у "Спартака" полный провал

Заместитель генерального директора "Зенита" и бывший футболист петербургского клуба и сборной России Андрей Аршавин в интервью YouTube-каналу "Это футбол, брат" высказался о возможной отставке главного тренера московского "Спартака" Гильермо Абаскаля из-за возможного назначении испанца Хавьера Рибалты новым спортивным директором красно-белых "Я не говорю, что Абаскаля и Рибалту что-то связывает.

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