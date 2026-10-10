Выручка OpenAI оказалась на $20 млрд ниже прежних оценок

Расхождение возникло в том числе из-за разных методов расчёта выручки OpenAI и её конкурента Anthropic Ещё немногим более недели назад СМИ писали, что годовой темп выручки OpenAI приближается к $70 млрд.
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