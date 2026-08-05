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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Антонелли получил 9 из 10 за выступления в 2026-м от Sky Sports, Норрис и Ферстаппен выше Хэмилтона

Канал Sky Sports представил рейтинг всех пилотов «Формулы-1» по итогам первой половины сезона-2026. Первое место занял гонщик « Мерседеса » Андреа Кими Антонелли, который заработал девять баллов из десяти возможных.

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