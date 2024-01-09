Губернатор Гладков: чиновники и бюджетники Белгорода пройдут курсы первой помощи

До конца января чиновников и бюджетников Белгородской области необходимо обучить навыкам оказания первой доврачебной помощи, о чем распорядился глава региона Вячеслав Гладков на оперативном совещании местного правительства.
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