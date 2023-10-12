Выглядит на 20: 60-летний мужчина раскрыл секрет своей молодости

Ч ЧилиИвано Удивительно, если факт, а вот коммунизм пытались воплотить по серьёзному только у нас, если бы не западные идиотские "подсказки" ; то с верой в Бога и правилами комунны - получается прямо чистая тхарма, служение Господу в знании. В наших местах такое было, на территории России, а ещё раньше по всему полушарию земли, поэтому и люди поверили, захотели продолжения. (что, да как было - это Бавишти пурана)

Леонид Руси Люди ленивы по свойству души... А он занимается физически, разгоняя кровь и вырабатывая молочную кислоту. А лентяи и неучи посмеюваются... Ничего не делать то легче... Профанаторов... миллионы... сотни миллионов... а личностей... единицы. Но невозможно никого переубедить... потому что человек скорее умрёт, чем признает своё несовершенство