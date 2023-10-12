На лице Нила Марино нет ни одной морщины, мужчина находится в прекрасной физической форме. Даже старые знакомые не слишком верят в его возраст: в сентябре Нилу исполнилось 60 лет, хотя выглядит он максимум на 20.
Выглядит на 20: 60-летний мужчина раскрыл секрет своей молодости
Комментарии
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Ч
ЧилиИвано
Удивительно, если факт, а вот коммунизм пытались воплотить по серьёзному только у нас, если бы не западные идиотские "подсказки" ; то с верой в Бога и правилами комунны - получается прямо чистая тхарма, служение Господу в знании. В наших местах такое было, на территории России, а ещё раньше по всему полушарию земли, поэтому и люди поверили, захотели продолжения. (что, да как было - это Бавишти пурана)
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12 час.
Леонид Руси
Люди ленивы по свойству души... А он занимается физически, разгоняя кровь и вырабатывая молочную кислоту. А лентяи и неучи посмеюваются... Ничего не делать то легче... Профанаторов... миллионы... сотни миллионов... а личностей... единицы. Но невозможно никого переубедить... потому что человек скорее умрёт, чем признает своё несовершенство
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4 час.
И
Игорь
Всё это чушь, что он так молодо выглядит из-за приседаний, да отжиманий! Скорее всего он просто что-то скрывает, либо это просто генетика!) Если было бы так всё просто!))
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8 мин.
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