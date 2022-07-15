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Ондржей Палат: «Мне очень нравится «Нью-Джерси». Верю, что эта молодая команда сможет сделать что-то особенное»

Ондржей Палат считает, что «Нью-Джерси» способен на большие достижения. «После победы в Кубке Стэнли однажды вам захочется выиграть снова.

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