«Петербургский дневник» проводит прямую трансляцию Международного форума-выставки «Российский промышленник»

Сегодня заключительный день Сегодня заключительный день Международного форума-выставки «Российский промышленник» в КВЦ «Экспофорум», на котором ежегодно обсуждаются ключевые технологии, роль государства, кадры для промышленности и новые возможности для международного взаимодействия.
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