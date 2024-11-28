«Петербургский дневник» проводит прямую трансляцию Международного форума-выставки «Российский промышленник»

Сегодня заключительный день Сегодня заключительный день Международного форума-выставки «Российский промышленник» в КВЦ «Экспофорум», на котором ежегодно обсуждаются ключевые технологии, роль государства, кадры для промышленности и новые возможности для международного взаимодействия.