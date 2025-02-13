Путин и Трамп обсудили большой потенциал для сотрудничества — Песков

Наличие большого потенциала для сотрудничества между странами обсудили в телефонном разговоре президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 13 февраля в интервью Первому каналу.
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