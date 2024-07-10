Украину не «пустят» в НАТО: новое заявление Польши

Он отметил, что никто не будет принимать страну, находящуюся в состоянии войны, в альянс. Тем не менее, Дуда выразил готовность "пойти дальше других государств альянса в продвижении полного, официального приглашения Украины в НАТО".
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