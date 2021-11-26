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Десятки феминисток и полицейских женского пола пострадали в День борьбы с насилием против женщин: Новости ➕1, 26.11.2021

Десятки феминисток и полицейских женского пола пострадали в День борьбы с насилием против женщин: Новости ➕1, 26.11.2021

Так, в Стамбуле некоторые активисты потребовали отставки правительства, которое вывело Турцию из Стамбульской конвенции — международного договора, направленного на защиту женских прав.

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