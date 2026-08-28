Дмитрий Медведев о формировании новой системы международного права

Заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев на Фестивале новых медиа заявил, что текущая международная ситуация создает предпосылки для формирования новой системы международного права.
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