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Дмитрий Медведев о формировании новой системы международного права

Заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев на Фестивале новых медиа заявил, что текущая международная ситуация создает предпосылки для формирования новой системы международного права.

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