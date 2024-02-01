Ямал покорил рейтинг ГТО по итогам IV квартала 2023 года

Популярность Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» на нашем округе растет с каждым годом, и многие жители Ямала уже стали частью этого важного достижения.
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