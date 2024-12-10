Адвокат экс-главы управления миграции МВД ХМАО обвинил силовиков в давлении на свидетеля

В Ханты-Мансийском районном суде адвокат экс-главы управления миграции УМВД России по региону Оксаны Семеновой, которая обвиняется в коррупции, заявил, что на ключевого свидетеля Шермахмада Норова оказывалось давление со стороны следствия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии