Джо Байден у віддаленому режимі зустрівся у вівторок з делегацією південнокорейської SK Group, на чолі з головою групи Чі Те Воном, щоб обговорити багатомільярдні інвестиції у виробництво напівпровідників, зелену енергетику та біотехнології, Вашингтон, 26 липня 2022 Білий дім: Джо Байден готовий вийти з режиму ізоляції За словами лікаря, президент завершив прийом паксловида, майже всі […] Сообщение Білий дім: Джо Байден готовий вийти із режиму ізоляції появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.