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ТОП редких советских автомобилей, представляющих интерес для коллекционеров

ТОП редких советских автомобилей, представляющих интерес для коллекционеров

Не многие советские автомобили могли похвастаться высоким качеством и интересным дизайном. Однако всё же существует ряд отечественной техники, которая представляет собой для коллекционеров и любителей автомобильной истории особенный интерес.

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