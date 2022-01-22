ТОП редких советских автомобилей, представляющих интерес для коллекционеров

Не многие советские автомобили могли похвастаться высоким качеством и интересным дизайном. Однако всё же существует ряд отечественной техники, которая представляет собой для коллекционеров и любителей автомобильной истории особенный интерес.
Не многие советские автомобили могли похвастаться высоким качеством и интересным дизайном. Однако всё же существует ряд отечественной техники, которая представляет собой для коллекционеров и любителей автомобильной истории особенный интерес.
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