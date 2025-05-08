Про Великую Победу и партнерство на годы вперед: как прошла встреча Путина и Цзиньпина

Президент России Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин по итогам переговоров в Кремле приняли совместное заявление о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступивших в новую эпоху.
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